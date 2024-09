A piada com nome de Rodrigo Hilbert no camarim do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O local de acesso restrito no Rock in Rio, backstage dos palcos Mundo e Sunset costumam ser repleto de convidados das bandas nacionais e internacionais, que se apresentam no festival. A porta de um dos camarins do palco Sunset chama atenção pela mensagem colada para quem passa por perto: “Atenção! Somente pessoas credenciadas ou Rodrigo Hilbert“. A piada com o nome do ator se deve ao fato de que ele se tornou um meme nas redes sociais como uma espécie de sinônimo de um “faz tudo”, aquela pessoa que resolve todos os problemas e que está sempre apto para construir coisas do zero. “Aqui dentro qualquer problema que surge precisamos de alguém para resolver algo de imediato. A brincadeira com o nome de Rodrigo veio justamente daí”, disse um funcionário do palco, que preferiu não se identificar. Por enquanto, Rodrigo, em pessoa, ainda não foi visto no local.