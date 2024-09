Look preto domina Rock in Rio neste domingo; confira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É dia de apresentações de bandas como Paralamas do Sucesso e Evanescence. O público do Rock in Rio escolheu o look preto para poder conferir os shows. A Cidade do Rock já é tomada por uma multidão vestindo os seus trajes inspirados na tradicional cor dos roqueiros. Luísa Cavalcante, 22 anos, conta que ficou pensando a semana inteira que roupa vestir. “Venho hoje mas também volto na próxima quinta no do Ed Sheeran. Mas hoje é preto total. Estamos muito felizes de representar o rock também no visual”, disse ela, acompanhada da amiga.

Um pouco de brilho não faz mal a ninguém. Algumas costumam colocar metal como acessórios para compor o visual. “Não tem outra roupa, é o dress code do role. Somos todos alternativos e inclusivos se não tiver de preto tudo bem também”, diz Giovanna Framiglio, que veio curtir Evanescence. As cores ficam restritas aos cabelos, como vermelho, rosa e amarelo.

“Sempre gostei de preto, combina com tudo. Tem um lance obscuro, mas é o estilo. É uma cultura de quem gosta de rock”, acrescenta Carlos Cardoso, 28.