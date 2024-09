O produto mais caro à venda no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De todos os produtos à venda nas lojas oficiais do Rock in Rio, um chama atenção não apenas pelo estilo, mas também pelo preço. Ao custo de 6.750 reais, está à venda uma jaqueta de couro da grife Frankie Amaury, feita exclusivamente para o festival. O material é em couro metalizado no tom Ouro Velho, com franjas nas mangas e nas costas. Além de um bordado em preto com o símbolo do Rock in Rio. Um detalhe é que entre as centenas de peças vendidas nas lojas oficiais do festival, ela, além de mais cara, é a mais exclusiva. Em toda a Cidade do Rock só tem oito jaquetas à venda, duas de cada tamanho, ou seja, entre 38 e 44. Nos dois primeiros dias do festival já foram vendidas duas jaquetas dessas na loja que funciona dentro da área VIP.

Como curiosidade, a loja oficial do Rock in Rio vende bonés, camisetas, chaveiros, pins, corta ventos e a peça mais barata, em contraste com a jaqueta, é uma ecobag no valor de 10 reais.

“As pessoas vem aqui e elogiam muito a jaqueta, agora, quando ela esgotar não tem mais não tem reposição são só oito à vendas aqui mesmo”, diz o vendedor Felipe Ferreira.