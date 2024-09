Saiba qual é o brinde mais desejado do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As dinâmicas promovidas por um dos apoiadores do Rock in Rio, a marca Trident, fez com que frequentadores do festival formassem filas durante todo o dia em frente ao estande da marca. O objetivo era ter a chance de responder um quiz, de cinco perguntas, e ganhar o prêmio que é o mais desejado dessa edição: um casaco corta vento verde estilizado especialmente para a comemoração dos 40 anos do Rock in Rio. Para entrar no espaço da Trident, o público precisava enfrentar mais de uma hora de fila e lá havia uma série de dinâmicas. Você tinha que responder um quiz, sobre cinco gêneros musicais, e podia ganhar um bucket hat da marca ou o que seria o prêmio máximo: o corta vento.

O público não sai de mãos abanando, quem não acerta nada, leva vários tridents. E o estande tem como diferencial o aroma de menta, que perfuma todo o ambiente. Neste local, Bruna Marquezine, o namorado João Guilherme e Sasha foram os anfitriões famosos.