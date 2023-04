Reality aventuresco vai premiar fãs com experiência VIP no Tomorrowland

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após seis anos de hiato, o grandioso Tomorrowland Brasil desembarca no país novamente entre os dias 12 e 14 de outubro. Concorrido entre os fãs de música eletrônica, os ingressos para o festival — cujos preços variam entre 525 a 4.625 reais — já estão esgotados. Mas uma chance nasce no horizonte: o novo reality show Destination Tomorrow: The Backpack Race to Tomorrowland vai premiar fãs com uma experiência VIP no evento. Para isso, seis duplas musicais dos Estados Unidos e da América Latina deverão fazer um mochilão pela América do Sul, atravessando seis países (Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Brasil) de carona. Ao longo da jornada de 40 dias, os participantes terão de enfrentar desafios para provarem seu amor pelo festival.

Realizado pela empresa 200% Media em parceria com os produtores Ludo Poppe e Peter Van Den Bussche e com o Tomorrowland Brasil, trata-se de uma adaptação do reality Peking Express, da Eccholine, que colocou duplas em viagens desafiadoras ao redor do mundo por sete temporadas. A produção está prevista para começar em julho.