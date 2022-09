‘Rave in Rio’: Alok transforma gramado do Rock in Rio em balada eletrônica

Aos 31 anos, o DJ goiano Alok Petrillo, pode se considerar como uma cria do Rock in Rio. O músico estreou no festival em 2015, na edição de Las Vegas. No mesmo ano, foi uma das últimas atrações do palco Eletrônica, tocando na noite do metal para um público que pouco conhecia de eletrônico. Sete anos depois, Alok se transformou em uma das grandes sensações da música eletrônica no Brasil e neste sábado, 3, abriu os trabalhos no palco Mundo, no Rock in Rio, em uma noite dedicada à música eletrônica e ao trap.

Antes da apresentação, às 18h, o artista exibiu uma contagem regressiva no telão provocando uma verdadeira correria no público para chegar mais perto do palco. “Pode avisar geral que é rave no palco Mundo”, disse o DJ. Em seu set, ele mesclou sucessos da carreira como Fuego, Ocean e também seu maior sucesso, Hear me Now, parceria com Bruno Martini e Zeeba, que se tornou recentemente a música brasileira mais ouvida no Spotify, com 500 milhões de plays.

O show contou com tudo que uma apresentação de EDM tem direito: fogos de artifício, pirotecnia, iluminação especial e, claro, muitos raios lasers. Em pouco mais de uma hora de show, o set do músico passeou por vários estilos, com remixes de Måneskin, Guns N Roses, Adele e Bon Jovi. Mas o que animou o público foram os graves e os batidões, transformando o gramado da cidade do rock em uma verdadeira balada eletrônica.