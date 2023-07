Primavera Sound SP anuncia line-up com The Killers, Pet Shop Boys e Beck

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os organizadores do Primavera Sound em São Paulo anunciaram nesta quinta-feira, 20, a escalação completa das atrações da segunda edição do festival no Brasil. O evento divulgou também a programação do Primavera na Cidade, com shows que acontecerão em diversos pontos de São Paulo. Entre os destaques estão a banda inglesa The Cure, o The Killers, além do duo inglês Pet Shop Boys, o cantor Beck e a cantora Grimes, os veteranos do Bad Religion e ainda: The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen e The Hives. Entre os representantes brasileiros, se apresentam Marisa Monte, Cansei de Ser Sexy, Marina Sena, MC Bin Laden, entre outros.

Realizado pela Time For Fun no Brasil, o festival acontecerá entre os dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Primavera na Cidade, programação musical que se espalha pela metrópole durante os dias da semana do evento, por sua vez, confirma os shows exclusivos de Seun Kuti & Egypt 80 e da banda canadense Metric, além de trazer Slowdive, Black Midi e Róisín Murphy – também atrações do festival – para apresentações mais intimistas.

