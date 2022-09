Primavera na Cidade divulga a programação completa dos shows brasileiros

O festival Primavera Sound divulgou nesta segunda-feira, 26 a lista completa com as datas e as atrações que se apresentarão no Primavera na Cidade (entre 31 de outubro e 4 de novembro), uma espécie de aquecimento para os shows principais do festival. Os shows do Primavera na Cidade acontecerão no Cine Joia, na Audio e no Palácio das Convenções Anhembi e entre as atrações estão nomes do rock, pop, indie, trap, rap, R&B, MPB, techno e funk.

Já os shows do Primavera Sound vão acontecer no Distrito Anhembi no final de semana dos dias 5 e 6 de novembro e vão contar com atrações internacionais como Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott, Lorde, Father John Misty, entre outros. Dos brasileiros, a grande atração é Gal Costa, que fará um show completo do álbum Fa-Tal.

Confira a programação completa do Primavera na Cidade:

CINE JOIA

31 de outubro, segunda-feira

ÀVUÀ

Benjamin Ferreira (DJ)

Cynthia Luz

Karen Francis

Tuyo

1 de novembro, terça-feira

Ana Frango Elétrico

BRVNKS

DEEKAPZ (DJ)

Gab Ferreira

VHOOR (DJ)

2 de novembro, quarta-feira

Brime!

Lord Apex x El Lif

Peroli (DJ)

Sidoka

Urias

3 de novembro, quinta-feira

Boogarins

Caroline Durante

Föllakzoid

Jup do Bairro

Valentina Luz (DJ)

4 de novembro, sexta-feira

Nyege Nyege vs. NAAFI Showcase

Teto Preto

AUDIO

3 de novembro, quinta-feira

Black Pantera

Crypta

Dead Fish

Molho Negro

Ratos de Porão

4 de novembro, sexta-feira

BAD GYAL

DJ MERCA BAE

FBC

MAC JULIA

Sangre Nueva (Python b2b Fiorentino b2b Kelman Duran)

PALÁCIO DAS CONVENÇÕES ANHEMBI

3 de novembro, quinta-feira

AMAIA

Bebé

Céu

Juçara Marçal

Liniker