Com Arctic Monkeys e Lorde, Primavera Sound anuncia o line-up brasileiro

Os organizadores do festival espanhol Primavera Sound anunciaram nesta quarta-feira, 27, a lista completa com todas as atrações que irão se apresentar na edição brasileira. Das atrações internacionais, os principais destaques são Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott, Lorde, Father John Misty, Charli XCX, Mitski, Phoebe Bridgers, Interpol, Beach House e Arca.

Já dos artistas brasileiros, foram escalados nomes como Gal Costa, que fará o show completo de Fa-Tal, Liniker, Amaro Freitas e Black Pantera. Hermeto Pascoal, Ratos de Porão, L7nnon, Terno Rei e Cynthia Luz também estão no linup.

A venda de ingressos também foi aberta nesta quarta-feira, simultaneamente ao anúncio do line-up. Ingressos poderão ser adquiridos no site http://www.eventim.com.br/primaverasoundsp e na bilheteria oficial, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

O Primavera Sound ocorrerá em São Paulo do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro, sendo os dias 5 e 6 de novembro ao longo dos 400 mil metros quadrados do Distrito Anhembi e entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro com vários shows na capital paulista com o “Primavera na Cidade”.

Vocês estão escutando?👂

Aqui está o lineup do #PrimaveraSoundSaoPaulo! Qual artista você está mais ansioso para assistir? pic.twitter.com/PS7aHKvwIs — Primavera Sound São Paulo (@PsSaopaulo) April 27, 2022

Produzido no Brasil pela Live Nation, o festival surgiu em Barcelona, na Espanha, em 2001. Desde então, o evento sempre focou em se conectar com a cidade e com os novos artistas. Em São Paulo, a ideia é repetir a mesma lógica espanhola. A iniciativa “Primavera na Cidade”, por exemplo, terá como objetivo celebrar o melhor da música justamente nos espaços mais tradicionais da capital paulisa.

O evento, portanto, não se resumirá somente ao Distrito Anhembi. Ao longo da semana, do dia 31 de outubro até 4 de novembro, o público contará com diversas atrações, em performances exclusivas. Serão mais de 30 shows, divididos em 3 espaços diferentes, passeando pelos mais diversos gêneros musicais, que inclui rock, pop, indie, trap, rap, R&B, MPB, techno, downbeat, funk e mais. Todos aqueles que adquirirem os ingressos Passaporte, além dos dois dias no Distrito Anhembi, terão a chance de assistir gratuitamente a todos esses shows, sujeito à lotação.

Atrações do dia 5 de novembro:

Headliners: Arctic Monkeys, Björk, Beach House, Gal Costa, Interpol e Mitski.

O dia conta ainda com: Boy Harsher, Helado Negro, José Gonzales, L7NNON, Seth Troxler, Sevdaliza, Shygirl, Amaia, Badsista, Beak>, Carolina Durante, Cashu b2b Isabella, Giovani Cidreira, John Talabot b2b Nicolas Lutz, Jonathan Ferr, Josyara, Los Planetas, Luccas Carlos, Sangre Nueva (DJ Phyton b2b DJ Florentino b2b Kelman Duran), Santiago Motorizado, Shellac, Tasha & Tracie, Tim Bernardes, Valesuchi.

Atrações do dia 6 de novembro:

Headliners: Travis Scott, Lorde, Arca, Charli XCX, Father Jon Misty e Phoebe Bridgers. Também irão se apresentar Bad Gyal, Caroline Polachek, Chai, Hermeto Pascoal, Japanese Breakfast, Jessie Ware, Joy Orbison, JPEGMafia, MC Dricka, Raveena, Amaro Freitas, ANZ, Don L, Föllakzoid, Gop Tun, Jovem Dionísio, Julia Mestre, Maglore, Medulla, Selvagem, Señor Cononut and his orchestra, Tayhana, Terno Rei, Uniqu3, Viagra Boys, VTSS b2b LSDXOXO.

Atrações do Primavera na Cidade:

Ao longo da semana, do dia 31 de outubro até 4 de novembro, o público contará com diversas atrações, em performances exclusivas. Serão ao todo 40 shows, divididos entre a Audio, Cine Joia e Palácio das Convenções do Anhembi, passeando pelos mais diversos gêneros musicais, que inclui rock, pop, indie, trap, rap, R&B, MPB, techno, downbeat, funk e mais. São eles:

Bad Gyal, Boogarins, Céu, Cynthia Luz, Dead Fish, FBC, Liniker, Jup do Bairro, Ratos de Porão, Amaia, Ana Frango Elétrico, Àvuà, Bebé, Benjamim Ferreira, Black Pantera, Brime!, BRVNKS, Carolina Durante, Crypta, DEEKAPZ, Merca Bae, Föllakzoid, Gab Ferreira, Juçara Marçal, Karen Francis, Lord Apex X El Lif, Mac Júlia, N.A.A.F.I (Debid + Fausto Bahia + Mexican Jihad) + Nyege Nyege (Authentically Plastic + De Schuurman + MC Yallah & Debmaster + Turkana), Molho Negro, Peroli, Sangre Nueva (DJ Phyton b2b DJ Florentino b2b Kelman Duran), Sidoka, Teto Preto, Tuyo, Urias, Valentina Luz, VHOOR.

Serviço:

Datas: de 31 de outubro (segunda-feira) a 6 de novembro (domingo)

Local: Distrito Anhembi – somente nos dias 5 e 6 de novembro

Ingressos: a partir de R$ 410 (valores completos abaixo)

Passaporte:

Válidos para os dois dias no Distrito Anhembi, além da programação do “Primavera na Cidade”

Lote 1 – R$ 700 (meia entrada); R$ 810 (entrada solidária); R$ 1400 (inteira).

Lote 2 – R$ 800 (meia entrada); R$ 920 (entrada solidária); R$ 1600 (inteira).

Lote 3 – R$ 860 (meia entrada); R$ 986 (entrada solidária); R$ 1720 (inteira).

O limite de compra é de até 06 ingressos por CPF

Primavera dia 1 e Primavera dia 2

Válido somente para o dia escolhido no Distrito Anhembi

Lote 1 – R$ 410 (meia entrada); R$ 491 (entrada solidária); R$ 820 (inteira).

Lote 2 – R$ 445 (meia entrada); R$ 529 (entrada solidária); R$ 890 (inteira).

Lote 3 – R$ 490 (meia entrada); R$ 579 (entrada solidária); R$ 980 (inteira).

O limite de compra é de até 06 ingressos por CPF

Bilheteria oficial sem cobrança de serviço:

Estádio do Morumbi – Estádio Cícero Pompeu de Toledo

Endereço: Av. Giovanni Gronchi 1866 – Morumbi, São Paulo – SP – Bilheteria 5 e Portão 5

Dia 27/04: Início das vendas gerais na Bilheteria a partir do anúncio do lineup até 17h, mediante disponibilidade.

Após essas datas, mediante disponibilidade e seguindo horário de funcionamento:

Terça à Sábado das 10h às 17h. Não há funcionamento em feriados e em dias de jogos e shows.

Venda pela internet. Sujeito à cobrança de taxa de serviço.

O único canal de vendas oficial é o http://www.eventim.com.br/primaverasoundsp.