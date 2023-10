Por que a nova turnê de Madonna pode se tornar a melhor de sua carreira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 16 out 2023, 18h29 - Publicado em 16 out 2023, 17h09

Ainda sem datas marcadas para o Brasil, Madonna, de 65 anos, estreou neste sábado, 14, sua nova turnê, The Celebration Tour, na O2 Arena, em Londres, no Reino Unido. O show, que deveria ter estreado há alguns meses no Canadá, sofreu um atraso devido a uma grave infecção bacteriana que levou a cantora à UTI. A espera parece ter valido a pena e o resultado prova que Madonna continua soberana sobre todas as outras divas pop da atualidade. A seguir, apresentamos as razões pelas quais a nova turnê pode se tornar a melhor da carreira da cantora.

Celebração

Pela primeira vez na carreira, Madonna faz uma turnê apenas com seus sucessos, sem focar em algum álbum específico. A diva volta aos palcos após três anos para celebrar 40 anos de carreira. O show conta a história da cantora e o resultado é uma espécie de documentário musical de Madonna.

Repertório

Por se tratar de uma turnê comemorativa, Madonna passeia por todas as fases de sua carreira e toca músicas de praticamente todas as épocas. Ela se apresenta com 24 bailarinos e sem banda no palco. As bases das músicas são pré-gravadas, já que o objetivo é se aproximar o máximo possível das gravações originais. Hits como Holiday, Like a Prayer, Hung Up, Ray of Light e Bad Girl estão garantidos no repertório.

Palco

Um dos maiores palcos já montados em shows da Madonna, ele conta com 1.300 metros quadrados e foi desenhado para representar os bairros de Manhattan. Há ainda um cenário que remete ao famoso bolo de casamento que apareceu na premiação do MTV Video Music Awards, na música Like a Virgin, de 1984. Tudo ali foi pensando para reafirmar o legado da cantora entre as artistas pop.

Homenagens

Madonna não se esqueceu de quem a ajudou no passado nem de seus amigos e familiares. Os momentos mais emocionantes da apresentação são quando ela homenageia as vítimas da aids durante a música In This Life, tanto os artistas que influenciaram sua carreira bem como aqueles que morreram da doença, como o artista plástico Keith Haring. Ela também dedica um momento do show a Michael Jackson com um medley de Billie Jean e Like a Virgin. Há ainda a participação dos filhos e homenagens aos familiares. “Se você quiser saber meu segredo e como eu superei e como sobrevivi, eu digo: ‘Tenho que estar ao lado dos meus filhos. Eu tenho que sobreviver por eles’”, disse ela.

