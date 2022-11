Personalidades lamentam a morte de Erasmo Carlos: ‘Amigo de fé’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ícone da jovem guarda brasileira, o cantor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, 22, e personalidades da música e da política lamentaram a morte do músico nas redes sociais. Em uma postagem no Instagram, Boninho se despediu de Erasmo. “Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades”, escreveu. Vanessa da Mata compartilhou um vídeo ao lado do músico, que descreveu como “gigante gentil” e “um amor em existência”. No Twitter, o presidente eleito Lula prestou solidariedade a amigos e familiares . “Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente.”, escreveu o petista. Confira outras reações:

Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente. — Lula (@LulaOficial) November 22, 2022

Perdemos hoje um dos gigantes da música brasileira. Vá em paz, Erasmo Carlos. Que Deus conforte a família e os amigos. pic.twitter.com/K0mKIlYqZZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 22, 2022

Erasmo Carlos, gente!

Que tristeza!

Tive lindos momentos ao lado dele.

Sempre foi um cara bacana comigo.

E com a música!

Ele era muito amor. pic.twitter.com/pl5XHLE9Xx — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) November 22, 2022