Em entrevista a VEJA, Erasmo Carlos falou sobre tumor no fígado

Um dos maiores nomes do rock nacional, Erasmo Carlos fez história no Brasil com sua música e irreverência. Em 2021, em entrevista a VEJA, o artista falou sobre seu aniversário de 80 anos (em 5 de junho) e a respeito do tratamento contra um tumor em seu fígado: “Eu descobri um tumor no fígado alguns anos atrás e não contei para ninguém. Descobri em um estágio inicial e fiz um tratamento novo que não é simplesmente cortar a barriga e tirar o tumor. Se chama ablação. O médico usa uma agulha elétrica e queima o tumor sem fazer nenhum corte. Eu fiz duas sessões. Vou receber o resultado final nos próximos dias, mas são bastante promissores. Eu tenho um marcapasso no coração também. Eu pensava que, quando eu colocasse marcapasso, iria influenciar na hora de tocar guitarra, mas não muda nada. A única coisa chata é no detector de metais dos aeroportos que eu não posso passar por ele e preciso ser revistado por fora”, declarou ele. Erasmo Carlos morreu aos 81 anos nesta terça-feira, 22.

Ainda na conversa, Erasmo falou sobre vida e carreira. “Eu me vejo como um menino. Por dentro, a minha mente é de um menino. Agora, a parte física que não me obedece. Eu vou vivendo. Eu não tenho nada escondido. Mas a minha vida também não é um balcão de ofertas. Atualmente, eu só faço música e quero mostrar para as pessoas. Eu não tenho mais nada para dizer. Hoje, são as minhas músicas que falam por mim. Eu tenho sido muito discreto com as minhas coisas. Já fui muito deslumbrado com aquele sucesso avassalador da Jovem Guarda. Aquilo foi terrível. Hoje em dia eu sou um cara super discreto”, declarara o músico sobre a iminência dos 80 anos.