Pela primeira vez, apuração do Carnaval de SP terá locutora feminina

A apuração do desfile das escolas de samba de São Paulo, que acontece nesta terça-feira, 13, no Anhembi, terá uma novidade este ano. A narração das notas será feita pela radialista Eloise Matos. Essa será a primeira vez em 30 anos que uma mulher assume a função. Ela substituirá Antônio Pereira da Silva, o Mestre Zulu, personagem tradicional do carnaval paulistano e responsável pelo microfone há anos.

Eloise é apaixonada por carnaval e profunda conhecedora das escolas de samba da cidade. Com 5o anos de idade, ela trabalha há mais de 30 na rádio Transcontinental FM 104,7, de Mogi das Cruzes, com um programa focado no samba e pagode.

Nos últimos 30 anos, Mestre Zulu só não narrou nos anos de 2007 e 2021, este último devido à pandemia de coronavírus.