Paul McCartney no Brasil: ainda há ingressos à venda, saiba como comprar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Paul McCartney desembarca no Brasil nesta semana para uma nova série de shows da turnê Got Back Tour. O ex-Beatle se apresenta em São Paulo na terça-feira, 15, e também na quarta, 16, no Allianz Parque. Em seguida, ele vai a Florianópolis para uma apresentação única no sábado, 19, no Estádio Ressacada. Há poucos ingressos à venda para todos os três shows do músico no país, segundo a plataforma Eventim. Saiba quais setores da plateia têm lugares disponíveis, de acordo com a data, os valores e como comprar:

São Paulo

Terça-feira, 15 de outubro

Ainda estão disponíveis ingressos meia-entrada para idosos na Pista Premium, por 495 reais, e inteiras para a Pista Premium (R$ 990), Cadeira Superior (R$ 890) e Cadeira Inferior (R$ 450). Também há entradas para o setor de cadeirantes na Pista Comum por 325 reais.

Quarta-feira, 16 de outubro

Já no segundo dia de show na capital paulista, há inteiras e meias-entradas disponíveis para a Pista Comum (de 325 a 650 reais) e para a Cadeira Inferior (de 445 a 890 reais).

Os ingressos para ambas as datas estão à venda online, no site da Eventim, com uma taxa de 20% sobre o valor do bilhete. Já na bilheteria física do Allianz Parque, na rua Palestra Itália, 2000, em São Paulo, não há taxa de conveniência. É possível comprar até seis ingressos por CPF, sendo duas meias-entradas.

Florianópolis

Sábado, 19 de outubro

Na apresentação única de Paul em Santa Catarina, há entradas inteiras disponíveis para a Pista Premium (R$ 990) e na Pista Comum (R$ 650), além de ingressos meia-entrada para idosos na Pista Comum (R$ 325). Está à venda, também, um pacote de entrada para o camarote, que inclui dois ingressos individuais e kit de bebida e alimentação. O preço único é de 1390 reais.

As vendas online acontecem no site da Eventim, com taxa de 20% sobre o valor do ingresso. Já as vendas físicas, sem taxa, ocorrem na praça de alimentação do supermercado Angeloni, na Avenida Beira-Mar Norte.

