Paul McCartney: o detalhe do setlist que causa ansiedade nos fãs do Brasil

Aos 82 anos, o ex-beatle Paul McCartney surpreendeu os fãs em sua nova turnê pela América do Sul ao apresentar ao vivo, pela primeira vez, a música dos Beatles, Now and Then, no Uruguai e na Argentina. Às vésperas do primeiro show deste ano em São Paulo, nesta terça-feira, 15, e na quarta-feira, 16, os fãs brasileiros estão ansiosos com a possibilidade de ouvir também a música por aqui. Esse ano, completam 10 anos desde que Paul se apresentou pela primeira vez no estádio Allianz Parque, sendo o primeiro show de música realizado no espaço em 2014. Ele depois volta a Florianópolis, para uma única apresentação no Ressacada no dia 19/10, sábado. Depois do Brasil, Paul segue para Peru, Costa Rica, Colômbia e México. Na Europa, estão confirmados shows em Paris, Madri, Londres e Manchester. Ainda há ingressos para o show de quarta-feira, 16.

A música, escrita por John Lennon, estava gravada em uma fita cassete e foi entregue por Yoko Ono a John, Paul e George em 1994. Nela, há uma gravação de John Lennon, morto em 1980, em que ele arranhava novas composições no piano. A demora de quase trinta anos se deve a diversos fatores, mas especialmente à dificuldade tecnológica de melhorar a gravação deixada por John, equalizando sua voz e a altura do piano. O feito realizado por um programa de inteligência artificial parece simples, mas foi excepcionalmente complexo, como mostra o minidocumentário lançado pelo grupo. O curta de 12 minutos emociona ao mostrar filmagens inéditas da banda e declarações singelas dos membros remanescentes, além de Sean Lennon, filho de John.

