Parcerias com Roberto Carlos dominam ranking de mais ouvidas de Erasmo

Amigos de longa data, Roberto e Eramos Carlos estabeleceram uma parceria frutífera na música à frente da Jovem Guarda. Um ranking divulgado pelo ECAD após a morte de Erasmo, na terça-feira, 22, atesta que suas dez músicas autorais mais regravadas foram todas compostas em parceria com Roberto.

A líder do ranking é Emoções, com Jesus Cristo e Nossa Senhora completando o pódio. O Ecad divulgou também uma lista com as canções de Erasmo mais tocadas no Brasil na última década, encabeçada por É Preciso Saber Viver. Das 20 canções elencadas, 19 foram escritas por Roberto e Erasmo — enquanto Caminhoneiro, a sexta no ranking, além da dupla, é uma versão de Gentle On My Mind, de Harford John. Além da lista, o órgão estimou que Erasmo deixa como legado musical um catálogo com mais de 750 composições próprias e cerca de 700 gravações cadastradas.

Ranking das músicas de autoria de Erasmo Carlos mais regravadas

Emoções – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Jesus Cristo – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Nossa Senhora – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Detalhes – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Sentado à beira do caminho – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Se você pensa – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Olha – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

É preciso saber viver – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Proposta – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Cavalgada – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

De tanto amor – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Quero que vá tudo pro inferno – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Ranking das músicas de Erasmo Carlos mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)

É preciso saber viver – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Além do horizonte – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Emoções – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Detalhes – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Eu te amo te amo te amo – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Caminhoneiro – Erasmo Carlos / Roberto Carlos / Harford John

Gatinha manhosa – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Nossa senhora – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Se você pensa – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Sentado à beira do caminho – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

As curvas da estrada de santos – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Jesus Cristo – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Do fundo do meu coração – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Olha – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

É proibido fumar – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Cavalgada – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Quero que vá tudo pro inferno – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Furdúncio – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

Mesmo que seja eu – Erasmo Carlos / Roberto Carlos

A volta – Erasmo Carlos / Roberto Carlos