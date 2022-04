Ozzy Osbourne está com Covid – e saúde debilitada preocupa família

A esposa de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, revelou nesta quinta-feira, 28, que o músico foi diagnosticado com Covid-19 e que ela está “bastante preocupada”. Em entrevista ao canal Talk TV, Sharon estava aos prantos quando deu a notícia da contaminação do marido.

Aos 73 anos e vacinado contra Covid-19, o estado de saúde de Ozzy já não anda muito bem há alguns anos o que o coloca no grupo de risco da doença. A própria reação emotiva da esposa é um indicador de que a saúde do músico preocupa. Ozzy submeteu-se recentemente a uma cirurgia no pescoço após sofrer uma queda, sofre de doença de Parkinson e terá que enfrentar uma nova cirurgia em breve.

Sharon deu a entrevista nos estúdios da Talk TV, em Londres, na Inglaterra. Ela estava por lá gravando um novo programa na TV até ficar sabendo da notícia e avisou que está voltando imediatamente para Los Angeles, onde eles vivem. “Vou abraçá-lo e beijá-lo com três máscaras”, ela afirmou. Segundo Sharon, essa é a primeira vez que Ozzy pega Covid.

Em entrevista coletiva por videoconferência, em fevereiro de 2021, que contou a participação da reportagem de VEJA, foi possível perceber o atual estado de saúde de Ozzy. Ele surgiu do outro lado da tela visivelmente alquebrado, com vastos cabelos brancos e as mãos tremendo, sintomas do avanço do Parkinson. O ídolo do heavy metal falou com dificuldade e por poucos minutos para cerca de 300 jornalistas sobre o documentário. Na sequência, ele deixou a entrevista e sua esposa, Sharon, respondeu as perguntas. “Ozzy muda todos os dias. Tem dias em que ele é brilhante, está fantástico e se sentindo ótimo. Na próxima semana, ele pode, você sabe, ter um dia realmente ruim”, disse ela.

"I spoke to him and he's OK. I am very worried about Ozzy right now."

