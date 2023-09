Osesp celebra 70 anos e divulga programação completa da temporada de 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) divulgou nesta quinta-feira, 28, a programação da temporada de 2024 que celebrará seus 70 anos e também os 30 anos do coro e os 25 anos da Sala São Paulo. A abertura da temporada 2024 será no dia 7 de março e terá obras de Beethoven e Brahms, com o Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, Coros da Osesp e Acadêmico da Osesp e solistas.

A temporada será totalmente dedicada à celebração dos 70 anos da orquestra, com 27 programas sinfônicos na Sala São Paulo, cada um com três concertos por semana. Contando as apresentações na pré-Temporada, programa de música de animes, Concertos Matinais aos fins de semana, eventos fora da Sala São Paulo e outros projetos especiais, serão cerca de 95 apresentações da Osesp. A esses números se somam a série do Coro da Osesp, uma imperdível agenda de recitais e concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Orquestra, somando quase 120 apresentações ao longo de 2024.

O Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, comanda 13 programas, o que significa 36 concertos, incluindo Matinais, apresentações na pré-turnê internacional (marcadas para agosto) e a abertura do 54º Festival de Inverno de Campos do Jordão, no final de junho. A maratona musical tem início no dia 7 de março com a Missa em Dó Maior, de Beethoven, e a Primeira Sinfonia de Brahms, com Osesp, Coros e solistas.

No aniversário da Sala São Paulo, Orquestra tocará a Sinfonia nº 2 – Ressurreição, de Gustav Mahler, o mesmo programa que inaugurou a sala de concertos em 9 de julho de 1999. Principal eixo programático desta Temporada, Escolas de Viena revisita obras de Schubert, Brahms e contemporâneos, assim como de compositores da Segunda Escola de Viena, como Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern.

A programação contará ainda com o Festival Schubert, que trará peças referenciais do compositor austríaco, como o Octeto em Fá, uma seleção de sinfonias e o ciclo de suas sonatas para piano, com Paul Lewis. Ciclo dedicado a Johannes Brahms apresenta as quatro sinfonias do alemão, concertos para piano e violino e peças para diferentes formações. O jovem israelense Tom Borrow será o Artista em Residência, interpretando os três primeiros concertos para piano de Beethoven e fazendo também recital com músicos da Osesp.

Continua após a publicidade

Dando continuidade ao projeto de preços populares, nove Concertos estão programados para as sextas-feiras em novo horário, às 14h30. Sete encomendas inéditas, dos autores Clarice Assad, Felipe Lara, Esteban Benzecry, Heinz Holliger, Andrew Norman e Unsuk Chin, além da vencedora do Concurso Compositoras Latino-Americanas, vão ser estreadas em concerto a preço popular e em seguida gravadas pela Osesp para disco comemorativo.

A programação completa pode ser acessada no site oficial da Osesp.

Publicidade

Siga