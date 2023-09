Os bastidores do emocionante ensaio que marcou o retorno dos Novos Baianos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após a morte de Moraes Moreira, aos 72 anos, vítima de Covid-19, e dois anos depois, de Luiz Galvão, o grande poeta e principal letrista do grupo, aos 87, por problemas cardíacos, Pepeu Gomes, Baby do Brasil e Paulinho Boca de Cantor voltaram a se reunir para uma nova turnê dos Novos Baianos. A reportagem de VEJA acompanhou um dos ensaios do grupo e conversou com o trio sobre a nova turnê e o luto pela morte dos amigos.

Assista a seguir:

