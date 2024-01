Oito anos após morte de Bowie, IA revela como ele estaria hoje; confira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na última quarta-feira, 10, completou oito anos da morte de David Bowie, vítima de câncer no fígado. Se estivesse vivo, o músico teria completado 77 anos na última segunda-feira, 8. Para celebrar o aniversário, o sistema de inteligência artificial Midjourney foi usado para imaginar como o músico estaria hoje.

As imagens foram reveladas pelo site do jornal britânico Daily Star e mostram o músico tocando violão, piano e no estúdio trabalhando, sempre vestido impecavelmente com seus ternos bem cortados. Confira a seguir como ele ficaria:

