O valor doado por Taylor Swift para família de vítima de tiroteio nos EUA

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Taylor Swift doou 100.000 dólares (cerca de 500.000 reais) para um fundo criado pela família de Lisa Lopez-Galvan, de 44 anos, morta durante um tiroteio em massa em Kansas City, na comemoração da vitória do Kansas City Chiefs, no Super Bowl. A artista é namorada de Travis Kelce, um dos principais atletas do time. O fundo tinha como objetivo arrecadar 75.000 dólares, valor superado após a doação de Swift. Até o momento, o fundo já arrecadou cerca de 177.000 dólares em 1.400 doações

“Enviando minhas mais profundas condolências e sentimentos após sua perda devastadora”, escreveu a cantora. Lisa era DJ da rádio KKFI 90,1 FM e outros membros da família dela também ficaram feridos. Ela deixa o marido e dois filhos. Esta não é a primeira vez que Taylor Swift faz doações para tragédias. Em 2020, ela doou 1 milhão de dólares para ajudar no socorro às vítimas de um tornado em Nashville.

Outras vinte pessoas ficaram feridas no ataque, mais da metade delas com menos de 16 anos. Segundo apuração da polícia, o tiroteio não teve ligação com terrorismo ou extremismo. Três pessoas foram presas, sendo duas delas adolescentes.

Em comunicado oficial, o time Kansas City Chiefs afirmou estar “verdadeiramente triste com o ato de violência sem sentindo”. Taylor Swift está na Austrália, onde fará uma série de shows da turnê The Eras.