O paradeiro de Taylor Swift durante tiroteio em festa do time do namorado

A festa do Kansas City Chiefs, time de futebol americano que venceu o Super Bowl no domingo, 11, terminou em tragédia nesta quarta-feira, 14, após um tiroteio deixar uma pessoa morta e pelo menos 14 feridas em Kansas City, no Missouri. Um dos principais jogadores da equipe, Travis Kelce, é namorado da cantora Taylor Swift. A artista não estava na festa, que reuniu cerca de um milhão de pessoas. No momento da tragédia, ela estava desembarcando em Melbourne, na Austrália, onde fará sete shows da turnê The Eras.

A chefe de polícia de Kansas City, Stacey Graves, afirmou que o ataque aconteceu no lado oeste da estação ferroviária Union Station e duas pessoas armadas foram presas. Entre os feridos não há crianças. Até o momento, nem Taylor Swift nem o namorado, Travis Kelce, se manifestaram sobre o ataque.

Nas redes sociais, os jogadores do Kansas City Chiefs mandaram mensagens às vítimas. O quarterback Patrick Mahomes, uma das estrelas da equipe, disse estar orando por todos, enquanto o linebacker Drue Tranquill encorajou que outras pessoas se juntem em orações aos feridos.

