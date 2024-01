O réveillon ‘good vibes’ de Milton Nascimento

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aos 81 anos, Milton Nascimento está curtindo sua merecida aposentadoria. Nesta terça-feira, 2, o músico publicou em suas redes sociais um vídeo curtindo uma praia ao lado do filho, Augusto Nascimento, feita durante o réveillon. Na cena, embalada ao som de Tudo o que Você Podia Ser, o artista surge relaxado dentro da água enquanto um drone sobrevoa o lugar. Na legenda da imagem ele escreveu apenas: “2024”.

O músico se aposentou dos palcos no ano passado, após a histórica turnê A Última Sessão de Música. Fã assumido dos Beatles, Milton compareceu a dois shows de Paul McCartney neste ano, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Na capital mineira, ele se encontrou com McCartney no camarim, onde deu um disco autografado ao ex-beatle. No Rio de Janeiro, ele assistiu ao show acompanhado dos músicos Gilberto Gil e Jards Macalé.

