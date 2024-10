O retorno às redes sociais da filha de Dave Grohl após escândalo familiar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A filha do vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, Violet, de 18 anos, que havia bloqueado sua conta no Instagram após o pai anunciar em setembro que havia tido uma filha fora do casamento, voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 23.

A herdeira não falou sobre o escândalo familiar nas postagens, publicando apenas uma foto de prédios, uma imagem de show e uma selfie.

Além de Violet, Dave Grohl tem outras duas filhas, Ophelia, de 10 anos, e Harper, de 15, com a esposa, Jordyn Blum, 48, com quem se casou em 2003. Uma fonte disse à revista People, que a esposa de Grohl foi vista sem aliança.

No anúncio da nova filha, Grohl escreveu: “Pretendo ser um pai amoroso e solidário para ela. Amo minha esposa e meus filhos, e estou fazendo tudo o que posso para reconquistar a confiança deles e ganhar seu perdão”, ele escreveu. “Somos gratos por sua consideração para com todas as crianças envolvidas, à medida que seguimos em frente juntos.”

