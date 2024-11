O que revela o misterioso anúncio do Fleetwood Mac nas redes sociais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das bandas de rock mais emblemáticas dos anos 1970, Fleetwood Mac revelou finalmente o que significava uma misteriosa postagem feita em sua conta no Instagram. No mês passado, o grupo lançou um novo perfil na rede social, privado, seguido apenas por oito pessoas, inclusive Stevie Nicks.

Os fãs começaram a especular que poderia se tratar de um novo projeto da banda, mas o grupo revelou que se trata de um novo e “definitivo” documentário do grupo, que está sendo desenvolvido pelo cineasta Frank Marshall, que esteve por trás de outros filmes como The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart e The Beach Boys. “Não é um rumor”, diz o post da banda no Instagram, fazendo referência ao título de um de seus álbuns mais famosos. “Do diretor Frank Marshall, este documentário da Apple Original Films levará você na jornada épica do Fleetwood Mac que definiu uma geração.”

O filme deverá acompanhar a ascensão da banda nos anos 70, com John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks. Ele deverá incluir ainda imagens inéditas, inclusive de Christine, que morreu aos 79 anos, de câncer, em 2022. “Estou fascinado como essa incrível história de enorme conquista musical surgiu. O Fleetwood Mac de alguma forma conseguiu fundir suas vidas pessoais, muitas vezes caóticas e quase operísticas, em sua própria história em tempo real, que então se tornou uma lenda. Este será um filme sobre a música e as pessoas que a criaram”, disse o diretor.

A banda, no entanto, não tem projetos de retornar aos palcos, após a morte de Christine. “Sem Christine, nada pode ser feito. Não há chance de colocar o Fleetwood Mac de volta de forma alguma. Sem ela, simplesmente não poderia funcionar”, disse Nicks em entrevista a revista Mojo.

