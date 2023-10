Ícone do rock, Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, ganha versão da Barbie

A cantora Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, ganhou nesta semana, uma homenagem da Mattel, a fabricante das bonecas Barbie. A empresa produziu uma versão da boneca com os traços e as roupas de Nick usadas no clássico álbum Rumours (1977).

“Quando a Mattel me procurou perguntando se eu gostaria de fazer uma Barbie no estilo da capa do álbum Rumours, fiquei impressionada. Claro que questionei se ela se pareceria comigo e se ela teria o meu espírito ou meu coração. Quando eu olho para ela, me vejo aos 27 anos. Todas as lembranças de subir em um palco com aquela roupa preta e aquelas botas lindas voltam correndo. Então me vejo agora, no rosto dela. O que passamos desde 1975, as batalhas que travamos, as lições que aprendemos juntos. Eu sou ela e ela sou eu. Ela absolutamente tem o meu coração. Obrigado Mattel por trabalhar comigo para transformar Stevie Barbie tão bonita, tão emocionante e tão real. Ela significa o mundo para mim”, escreve Stevie em suas redes sociais.

A cantora está em turnê pela América do Norte que deverá durar até março de 2024.

My Stevie @Barbie has been with me now for several months. When Mattel came to me asking if I would like to have a Barbie made in the “Rumours” cover style I was very overwhelmed. Of course I questioned “would she look like me? Would she have my spirit? Would she have my heart…”… pic.twitter.com/JQXjF7XSMK

— Stevie Nicks (@StevieNicks) October 2, 2023