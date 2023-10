Stevie Nicks explica a razão do Fleetwood Mac não se unir novamente

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 3 out 2023, 12h56 - Publicado em 4 out 2023, 08h00

A cantora Stevie Nicks afirmou que o Fleetwood Mac jamais irá se reunir novamente. A razão, segundo ela, é não haver sentido voltar com a banda após a morte de Christine McVie, em novembro do ano passado. Nicks está em turnê solo até março de 2024.

O comentário da artista corrobora as declarações de Mick Fleetwood, que disse recentemente não ver chances para o retorno da banda. Em entrevista a revista Vulture, a cantora disse que as reuniões de 2018 e 2019 foram suficientes, ocorridas para celebrar os 50 anos da banda, com Neil Finn e Mike Campbell substituindo Lindsey Buckingham.

“Quando Christine morreu, senti que você não teria substituto”, disse Nicks. “Sem ela, o que há? Ela era como minha alma gêmea, minha alma gêmea musical e minha melhor amiga com quem passei mais tempo do que qualquer um dos meus outros melhores amigos fora do Fleetwood Mac. Christine era minha melhor amiga”, completou a cantora à revista.

A artista disse que era para McVie que ela olhava quando estava no palco. O repertório da banda também teria que mudar drasticamente. “E as músicas dela, você tira todas essas músicas?”, disse ela. “Christine era a estrela pop. Ela escreveu todos aqueles sucessos realmente super pop. Nenhum de nós poderia escrever essas músicas. O que aconteceria é que teríamos que retirar as músicas, como fizemos quando ela se aposentou por 18 anos. Não poderíamos recriar essas músicas. Então nos tornamos uma banda muito mais hard rock”, finalizou.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga