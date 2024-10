Stevie Nicks diz que aborto feito por ela salvou Fleetwood Mac do fim

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Stevie Nicks, de 76 anos, do Fleetwood Mac falou sobre sua experiência após fazer um aborto, nos anos 1970. Defensora do acesso ao aborto legalizado, ela enfatizou em entrevista ao canal CBS a importância das mulheres terem opções seguras para isso.

Na entrevista, ela se abriu sobre a própria gravidez, que ocorreu logo após um dos discos mais importantes da banda, Rumors, no auge da fama. “Fiquei grávida e pensei, ‘Por quê? Tenho um DIU. Estou totalmente protegida. Tenho um ótimo ginecologista. Como isso aconteceu? Que diabos?'”, Nicks disse. “Fiquei tipo, ‘Isso não pode estar acontecendo.’ O Fleetwood Mac está lá há três anos. E é grande. E estamos entrando em nosso terceiro álbum. Foi tipo, ‘Oh não, não, não, não, não, não.'”

Na época, os integrantes do Fleetwood Mac viviam as turras, já que era formado por ex-casais. Nicks havia acabado de terminar seu relacionamento com o colega de banda, Lindsey Buckingham, e namorava o vocalista do Eagles, Don Henley, de quem engravidou. “Ter um filho com Don Henley não teria sido muito bem recebido no Fleetwood Mac, com Lindsey e eu — estávamos separados há dois ou três anos. Teria sido um cenário de pesadelo para eu viver.” A artista contou que, no fim das contas, a decisão era dela. “Se eu tivesse feito a outra escolha, se eu tivesse seguido o outro caminho, eu teria sido uma ótima mãe. Eu segui esse caminho e me saí muito bem.”

Durante a campanha política para a presidência dos Estados Unidos, ela voltou a defender o direito ao aborto legal e criticou as políticas de Donald Trump. “Não havia como eu ter tido um filho naquela época, trabalhando tão duro quanto trabalhávamos constantemente”, disse ela. “E havia muitas drogas. Eu estava usando muitas drogas. Eu teria que ir embora (…) Não existia outra banda no mundo que tivesse duas vocalistas principais, duas compositoras principais.’ Essa era a missão do meu mundo”, finalizou.

