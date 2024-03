O que esperar do show do Blink-182 no Lollapalooza Brasil 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de um cancelamento dramático em 2023, o trio californiano Blink-182 finalmente se apresentará no Brasil nesta sexta-feira, 22, no festival Lollapalooza, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. No ano passado, o grupo era uma das atrações confirmadas, mas cancelou o show devido a uma lesão no dedo do baterista Travis Barker. Agora, no entanto, é para valer. O grupo já está na América do Sul, onde já se apresentou no Peru, Argentina, Chile e Paraguai. Depois do Brasil, ele segue para a Colômbia.

No show do Lollapalooza, o trio trará a turnê de divulgação de seu novo álbum, One More Time…, o nono trabalho de estúdio. O disco marca o retorno da banda a formação original, com o guitarrista Tom DeLonge, o baixista Mark Hoppus e Travis Barker na bateria. O grupo havia se separado em 2005, quando Tom DeLonge comunicou sua saída do grupo, sendo substituído por Matt Skiba (do Alkaline Trio). Skiba chegou a gravar dois álbuns com o Blink, mas sem o mesmo sucesso do passado. Nesse período, Hoppus foi diagnosticado ainda com câncer, um linfoma difuso de grandes células B, e se curou.

A apresentação também marca a superação do medo do baterista em viajar de avião. Desde 2008 que ele não voava após sofrer um acidente aéreo que matou quatro das seis pessoas que estavam a bordo. A superação ocorreu graças a namorada de Travis, a socialite Kourtney Kardashian. “Agora que se passaram tantos anos, está ficando mais fácil para mim. Tem dias que acordo e nem penso nisso”, disse ele em entrevista a revista Men’s Health alguns anos atrás.

No repertório, o show terá, além de hits do último disco, também clássicos da banda. As famigeradas piadas de tiozão que eles sempre fazem em todos os shows, é claro, também deverão permear a apresentação.

Confira a seguir o provável set-list do show do Blink-182:

Anthem Part Two The Rock Show Family Reunion Wendy Clear Feeling This Violence Up All Night Reckless Abandon Dumpweed More Than You Know Edging Dance With Me Aliens Exist Happy Holidays, You Bastard Fuck Face Stay Together for the Kids Down Anthem Part 3 Bored to Death I Miss You Turpentine What’s My Age Again? First Date All the Small Things Dammit

BIS: One More Time