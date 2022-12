O motivo que levou Elton John a sair do Twitter de seu ‘fã’ Elon Musk

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor britânico Elton John, de 75 anos, anunciou nesta sexta-feira, 9, que ele deixará de usar o Twitter. Segundo ele, após uma mudança de sua política, a rede permitirá a circulação de desinformação sem controle. A decisão ocorre após a compra da rede social por Elon Musk, que mudou as normas da rede social, concedendo “anistia geral” para as contas suspensas – mesmo para pessoas que notoriamente espalham fake news, com o ex presidente americano Donald Trump.

“Toda a minha vida tentei usar a música para unir as pessoas. No entanto, me entristece ver como a desinformação está sendo usada para dividir nosso mundo”, ele escreveu. “Decidi não usar mais o Twitter, devido à recente mudança na política que permitirá que a desinformação floresça sem controle”, completou. Elon Musk respondeu ao Twitter dizendo que “ama” a música de Elton John e espera que ele volte. E provocou sutilmente: “Tem alguma desinformação em particular que você está preocupado?”

Entre as contas que serão reativadas estão a de Bannon, ex-assessor de Trump; a comentarista britânica de extrema direita Katie Hopkins; e David Duke, o ex-“grande mago” da Ku Klux Klan. O rapper Kanye West, tembém conhecido como Ye, continua suspenso após misturar uma suástica com um símbolo judaico.

Desde que Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, astros como Whoopi Goldberg, Gigi Hadid e Jim Carrey deixaram a rede social.

I love your music. Hope you come back. Is there any misinformation in particular that you’re concerned about? — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022