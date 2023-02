O marketing por trás da ‘doação’ de cerveja por Zeca Pagodinho no Carnaval

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em uma tática de marketing simples e muito eficiente, a Brahma, patrocinadora do Carnaval do Rio de Janeiro – e cerveja favorita do sambista Zeca Pagodinho – lançou uma latinha comemorativa com a imagem do músico. O cantor foi homenageado na noite de ontem pela escola Grande Rio e durante o desfile, latinhas de cerveja foram distribuídas gratuitamente nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí durante o desfile, com o recado de que era uma exigência do homenageado.

Mas era tudo uma jogada de marketing. A tática de patrocinar um desfile em homenagem ao maior consumidor de cerveja do Brasil, com uma latinha feita especialmente para a ocasião (e, de graça), revelou-se certeira para a fabricante. Inúmeras pessoas postaram nas redes sociais fotos com suas latinhas, por exemplo. Já na passarela, Zeca saiu no último carro junto com a família, visivelmente emocionado, e claro, com um copinho americano cheio de cerveja.

Vale lembrar que em 2004 a cerveja Nova Schin (que nem existe mais) fez uma ousado lance publicitário ao contratar o músico, notório apreciador da Brahma, para ser seu novo garoto propaganda. Ao final da propaganda na época, Zeca dizia: “experimenta”, um bordão que caiu no gosto popular. O cantor logo foi levado de volta para a Brahma.

Nas arquibancadas tá tendo @BrahmaCerveja distribuída gratuitamente conforme as exigências do homenageado da @GRESGrande_Rio! Viva os lugares de @zecapagodinho! pic.twitter.com/eHsFpyIl0V — Winnie Bueno (@winniebueno) February 20, 2023

Pra ser homenageado pela Grande Rio, Zeca Pagodinho fez duas exigências: homenagear o centenário da Portela e distribuir cerveja A promessa foi cumprida – e com uma latinha maravilhosa pic.twitter.com/Cof0TCBJt6 — Will Ferreira (@willoferreira) February 20, 2023