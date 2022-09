O inusitado pedido de casamento no Rock in Rio com a bênção de Demi Lovato

Antes de fazer seu show no Rock in Rio, neste domingo, 5, a cantora Demi Lovato se transformou em uma inusitada testemunha de um pedido de casamento no backstage do festival. Matheus Sampaio aguardou Demi Lovato aparecer para pedir casamento a namorada Brenda Paixão. O casal foi o vencedor do programa Power Couple e se conheceram no programa Brincando com Fogo, da Netflix. Demi já conhecia os dois desse programa e chegou a declarar publicamente que torcia por eles.

O pedido, feito metade em inglês, metade em português, foi acompanhado por Demi, que deu sua bênção ao casal. No Instagram, Brenda comentou: “Acabei de ser pedida em casamento no RiR na frente da Demi Lovato. E, sim, eu disse sim! Eu zerei a vida num nível que eu estou até agora em choque! Te amo, Matheus. Muito obrigada, Demi. Foi um momento muito especial para nós”.