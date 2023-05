O dia em que Tina Turner e Ayrton Senna dividiram o palco

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em novembro de 1993, Tina Turner fazia um show na Austrália quando avistou o piloto Ayrton Senna na plateia. Emocionada, ela recebeu o brasileiro no palco. “Sou uma grande fã”, declarou a cantora, que dedicou um de seus grandes sucessos, The Best, para o atleta. “Sabem quem é esse? Senna, é claro. O vencedor do Grande Prêmio da Austrália. O melhor”, disse citando o nome da música.

Vice-campeão naquele ano, atrás do francês Alain Prost, Senna foi ao país para a última corrida da temporada, em Adelaide, da qual saiu vitorioso. Em seguida, foi ao show de Turner acompanhado da então namorada, a apresentadora Adriane Galisteu. “Sou uma grande fã”, disse a cantora enquanto abraçava o piloto no palco.

Tina morreu nesta quarta-feira, 24, em sua casa, na Suíça. A cantora, que ficou conhecida pela alcunha de “a rainha do rock”, tinha 83 anos e tratava um câncer diagnosticado em 2016.