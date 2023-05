O desabafo xenófobo de músico de Lana Del Rey após assalto no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos membros da equipe da cantora Lana Del Rey, Will Whitney, que está no Brasil para dois shows no festival Mita, postou uma mensagem irada no Instagram após ter sido assaltado no Brasil. O músico escreveu que teve seu celular roubado por motociclistas no Rio de Janeiro e não poupou os palavrões.

“Acabei de ter meu iPhone arrancado das minhas mãos neste momento por um bosta em uma moto. F***-** todo esse país. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”, escreveu. Na hashtags ele escreveu em inglês “f***-** o Brasil, Bando de bostas e lixos humanos”.

O músico agora está em São Paulo, onde se apresentará com Lana Del Rey no sábado, 3, no Vale do Anhangabaú. Em outro post ele escreveu: “Relutantemente em São Paulo”. Enquanto isso, Lana Del Rey postou um vídeo rezando no meio da floresta amazônica.