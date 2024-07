O comentário sobre ataque a Trump que fez Jack Black cancelar turnê

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Comediante irreverente mais conhecido por filmes para família como Kung Fu Panda, Jack Black preenche o tempo fora das telas com shows do duo de rock Tenacious D, mas a recente tentativa de assassinato contra o ex-presidente americano Donald Trump inesperadamente interrompeu sua empreitada musical. O estopim ocorreu na noite de domingo, 14 de julho, quando seu parceiro, Kyle Gass, comemorava o aniversário de 64 anos sobre o palco. Com um bolo nas mãos, Black pediu que o amigo fizesse um desejo ao apagar as velas, ao que Gass respondeu: “Que não errem o Trump na próxima vez”. Capturado por um fã, o momento foi publicado na internet e provocou duras críticas à dupla. O ator, então, utilizou o Instagram na manhã de terça-feira, 16, para anunciar uma pausa no projeto.

“Fui pego de surpresa pelo que foi dito no show de domingo. Jamais apoiaria um discurso de ódio ou encorajaria violência política de qualquer forma”, escreveu em uma publicação com comentários desativados. Esclarecendo o impacto da polêmica no grupo, ele então anunciou que “após muita ponderação”, não sentia mais que fosse apropriado continuar a turnê, ou o trabalho com o amigo. “Por hora, todos os planos criativos estão suspensos. Sou grato aos fãs pelo apoio e compreensão”, concluiu.

Além da turnê cancelada que passava pela Oceania, o duo estava confirmado em eventos do Rock the Vote em outubro, iniciativa não partidária e sem fins lucrativos pensada para o estímulo de mobilização política da juventude. O Tenacious D existe desde 1994 e foi alçado à fama quando uma série homônima protagonizada pela banda estreou no canal HBO, em 1997. Em 2006, Black e Gass estrelaram o filme Tenacious D – Uma Dupla Infernal.

