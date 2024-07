Policial achou atirador em telhado antes de atentado a Trump, diz xerife

O xerife Michael Slupe, da cidade de Butler, na Pensilvânia, afirmou em entrevista nesta segunda-feira 15 que um policial havia encontrado o autor do atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump antes que o atirador disparasse a arma. O agente chegou a subir no telhado naquele sábado 13, de acordo com a agência de notícias Associated Press, mas caiu de uma altura de mais de dois metros e não conseguiu impedir o ataque.

Thomas Matthew Crooks atirou no ex-presidente com um fuzil AR-15 e o acertou, de raspão, na orelha. O ex-presidente foi cercado por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos – que chegaram três segundos atrasados – e retirado do local. Na primeira entrevista após os disparos, investigados pelo FBI como um possível ato de terrorismo doméstico, Trump disse que quer “unir o país” e que a experiência havia sido um milagre: “Eu deveria estar morto”.

Suspeitas

Antes do atentado, segundo a agência Associated Press, diversas pessoas presentes no comício relataram à polícia local que Crooks estava agindo de forma suspeita. Vídeos que circulam na internet mostram que algumas pessoas já haviam se dado conta que algo estava errado quando o atirador já estava no telhado, minutos antes de disparar.

Segundo o xerife Slupe, o policial que encontrou Crooks recebeu ajuda de outro agente para alcançar a borda do telhado. No entando, assim que avistou o suspeito, Crooks mirou o fuzil em sua direção, o que o fez se desequilibrar e cair de uma altura de cerca de 2,4 metros. Além disso, ainda de acordo com Slupe, o policial não conseguiu puxar a arma por estar pendurado no momento do encontro.

“Acho que todos os policiais no local fizeram tudo o que podiam. Espero que (os policiais locais) não sejam feitos de bode expiatório, porque fizeram seu trabalho da melhor forma possível”, disse Slupe à Associated Press.

O policial, que tem 10 anos de experiência na aplicação da lei, machucou gravemente o tornozelo na queda e estava usando uma bota ortopédica, segundo o gerente do município de Butler, Tom Knights. Além dele, agora segundo o jornal “WPXI”, afiliado da emissora americana NBC, um membro da unidade de serviços de emergência do Condado de Beaver também avistou Crooks no telhado meia hora antes do tiroteio.

Segundo especialistas, o atentado representou uma grande falha de segurança do comício. Forças do Serviço Secreto americano estavam atuando no evento como líderes da operação, mas delegaram às forças locais áreas um pouco mais afastadas. Investigações preliminares, porém, apontam que a agência federal também seria responsável pela área onde Crooks estava quando atirou, a menos de 150 metros do palco onde Trump discursava.