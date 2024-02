O ataque destemperado de Roger Waters a Bono: “Nojento”

Conhecido por suas opiniões contundentes sobre qualquer assunto, o ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, agora direcionou seus petardos contra o vocalista do U2, Bono Vox, após o músico irlandês opinar a favor de Israel no conflito com o Hamas. Roger Waters disse, em entrevista ao canal de notícias árabe Al Jazeera, que os comentários feitos por Bono eram “nojentos”, mas os ataques não se resumiram a isso. Waters foi além: “Minha mãe me disse que, quando enfrentamos problemas difíceis, a primeira coisa a fazer é ler – ler, ler, ler. Depois, a próxima parte é fácil: fazer a coisa certa”, afirmou.

Waters continuou: “Qualquer pessoa que conheça Bono deveria pegá-lo pelos tornozelos e sacudi-lo até que ele deixe de ser uma merda enorme (…) Temos que começar a dizer a estas pessoas que a sua opinião (defender a entidade sionista) é tão nojenta e tão degradante. O que ele fez algumas semanas atrás no Sphere em Las Vegas, cantando sobre Estrelas de David, foi uma das coisas mais nojentas que já vi na minha vida”, completou.

O motivo da raiva de Waters ocorreu após Bono, em um show em Las Vegas, fazer uma homenagem aos israelenses mortos durante o ataque do Hamas. “Sobre o que aconteceu em Israel e em Gaza, uma canção sobre a não-violência parece um tanto ridícula, até mesmo risível, mas as nossas orações sempre foram pela paz e pela não-violência”, afirmou Bono, antes de tocar Pride (In The Name Of Love) e alterar levemente a letra para falar a Estrela de Davi e sobre o ataque em outubro.

In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…

But our hearts and our anger, you know where that’s pointed. So sing with us… and those… pic.twitter.com/S1zfCMNtzz

