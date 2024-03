No aniversário de Elis Regina, hit póstumo ganha nova roupagem

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No dia 17 de março de 1945, em Porto Alegre, nascia Elis Regina Carvalho Costa. A “pimentinha” da MPB se foi cedo demais, aos 36 anos de idade, em 1982, mas sua música e legado continuam ativos. Agora, graças a novidades tecnológicas, os vocais da cantora entoando a canção Para Lennon e McCartney ganham uma nova roupagem em comemoração aos 79 anos que ela completaria neste domingo, 17.

A faixa, antes conhecida na voz de Milton Nascimento, foi gravada por Elis em 1976, para um especial de televisão na Bandeirantes. O plano inicial era adicionar a canção ao show do disco Falso Brilhante, mas, por fim, acabou de fora do repertório e foi adicionado, de forma póstuma, no compilado Luz das Estrelas, de 1984, virando um hit na época. Na nova versão, a voz da cantora passou por uma “limpeza”, graças à programas de inteligência artificial, que limparam ruídos, chiados e vazamentos que podem ter afetado o microfone da cantora na época da gravação. Em estúdio, foram adicionados os instrumentais gravados nos dias de hoje, mas com equipamentos antigos, ou seja, que poderiam ter sido utilizados na gravação original. “É como se a faixa tivesse de fato sido gravada em 1976, mas com a qualidade de hoje”, analisa João Marcello Bôscolli, filho da cantora e produtor da novidade. O resultado é um arranjo mais moderno, mas ainda orgânico e alinhado com a produção do passado. A canção será lançada neste domingo, na rádio Nova Brasil, que reproduzirá a faixa duas vezes por dia ao longo de um mês. Mais tarde, a produção vai para o streaming.

Confira um trecho exclusivo da canção:

