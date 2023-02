Nina Simone, 90 anos: 5 canções da diva para fugir do Carnaval

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das maiores cantoras de jazz da história, a pianista e compositora Nina Simone completaria 90 anos nesta terça-feira de Carnaval. Nascida em 21 de fevereiro de 1933, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ela morreu de câncer de mama em 2003, após dez anos lutando contra a doença.

Para além do assombroso talento, a cantora se tornou um expoente na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o que lhe rendeu imensas dificuldades na indústria fonográfica. Além do jazz, ela também transitou pelo blues, soul, gospel e R&B. Para celebrar a data (e esquecer um pouco do Carnaval), relembre cinco grandes sucessos de Nina:

Feeling Good

I Put a Spell On You

I Loves You, Porgy

Love Me Or Leave Me

Mississippi Goddam