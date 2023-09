Músico do Ultraje a Rigor passa por nova cirurgia e segue em estado grave

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, de 56 anos, passou por uma cirurgia para aliviar a pressão intracraniana na noite desta quarta-feira, 6, dias depois de ser baleado na cabeça em Paraty. O procedimento durou cerca de duas horas e meia. “O paciente segue na Unidade de Terapia Intensiva do São Luiz, sedado e sob ventilação mecânica. Seu estado de saúde permanece grave”, diz o boletim médico.

Essa é a segunda cirurgia de Mingau desde que ele foi baleado, no sábado, 2. A primeira foi no domingo, de maneira emergencial, e durou cerca de três horas e meia. Segundo os médicos, o projétil penetrou na caixa craniana do músico na região frontal esquerda, atravessou o cérebro e saiu do outro lado. A área afetada é responsável por algumas funções motoras de linguagem e visão.

Mingau estava em Paraty, no litoral fluminense, para comemorar seu aniversário, quando foi surpreendido por bandidos. O artista tem uma pousada em Trindade, distrito turístico de Paraty. O músico dirigia pela Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, área descrita pelas autoridades locais como um ponto dominado pelo tráfico de drogas. A Polícia Civil informou que prendeu um suspeito do crime.

Continua após a publicidade

Antes de tocar com o Ultraje a Rigor, Mingau foi guitarrista da banda Ratos de Porão até 1985. Ele está no Ultraje desde 1999, quando assumiu a função de baixista depois da saída de Serginho.