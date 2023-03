Morre Wayne Shorter, saxofonista e ícone do jazz, aos 89 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morreu nesta quinta-feira, 2, o ícone do jazz Wayne Shorter, aos 89 anos, em um hospital de Los Angeles. A informação foi confirmada pelo assessor do cantor ao jornal americano The New York Times, mas a causa da morte ainda não foi revelada. Conhecido como uma lenda do saxofone, Shorter venceu diversos prêmios importantes da indústria da música, incluindo 11 Grammys.

Nascido em Newark, cidade de Nova Jérsei, nos Estados Unidos, o músico iniciou sua carreira na década de 1960. Com passagem por grupos como Miles Davis Second Great Quintet, Art Blakey’s Jazz Messengers e Weather Report, Shorter também teve uma carreira proeminente como solista, e foi um dos grandes responsáveis por dar uma nova roupagem para o jazz moderno. Também teve reconhecimento na área da composição, assinando canções como Nefertiti, Footprints, Pegasus e Scout.

O saxofonista americano já colaborou com o músico brasileiro Milton Nascimento no disco Native Dancer, seu 15º disco, de 1974. Entre uma mistura de gêneros, o álbum possui canções que mesclam rock, jazz, funk e ritmos brasileiros. Através de seu perfil no Instagram, Milton lamentou a morte do colega. “Wayne Shorter foi – e sempre será – mais do que um parceiro musical. Desde que nos conhecemos, nunca nos separamos. Em 1975, ele me convidou para gravar o ‘Native Dancer’, e mudou a minha vida e carreira pra sempre.”, escreveu.