Morre Tony Bennett, aos 96 anos, uma das maiores vozes da música americana

O cantor Tony Bennett, um dos ícones da música americana, morreu aos 96 anos nesta sexta-feira, 21. A informação foi confirmada por sua empresária, Sylvia Weiner. O músico havia sido diagnosticado com Alzheimer em 2016. Em uma reveladora entrevista em 2021, para a revista da AARP, a Associação dos Aposentados dos Estados Unidos, sua esposa, Susan Bennett, disse que o músico, mesmo após a doença, continuou a fazer shows. Segundo ela, quando cantava, os sintomas da doença desapareciam.

Anthony Dominick Benedetto nasceu em Nova York em 3 de agosto de 1926, filho de pais imigrantes italianos. Começou a cantar ainda na juventude, mas interrompeu a carreira para lutar na Europa, nos meses finais da II Guerra Mundial. Ele estava entre as tropas que libertaram o campo de concentração de Landsberg. Ao final da guerra, ele cantou em bandas do exército durante a ocupação dos Estados Unidos na Alemanha. De volta aos Estados Unidos, em 1964, dedicou-se à música, nos primeiros anos como cantor de jazz e nos anos seguintes como crooner de standarts americanos. Na juventude, chegou a ser comparado a Frank Sinatra, mas orientado por Mitch Miller, produtor de seu primeiro grande sucesso, Becouse of You, ele evitou imitar Sinatra e desenvolveu um estilo próprio.

Apesar do Alzheimer nos últimos de vida, Bennett teve uma carreira de incontestável sucesso mundial. Nos últimos anos, embalou uma bem sucedida parceria com a cantora Lady Gaga. Juntos eles gravaram em 2014 e 2021 dois álbuns de duetos. Em 2016, ele fez sua última apresentação pública, com Gaga, no Radio City Music Hall, em Nova York, em um show intitulado One Last Time. Em 2009, Bennett realizou uma bem-sucedida turnê pelo Brasil, com shows em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília.

Em seus 70 anos de carreira, ele se notabilizou por sua consistência, gravando os grandes clássicos do cancioneiro popular americano, em composições de Cole Porter, Gershwins, Duke Ellington, Hammerstein, e outros. Bennett se notabilizou também por resistir ao sucesso do rock and roll, insistindo em continuar gravando apenas grandes canções americanas. O auge de seu estrelato ocorreu em 1962, quando lançou sua canção mais conhecida, I Left My Heart In San Francisco. Nos anos 70, com a popularização do rock, o músico ficou menos popular.

O renascimento da sua carreira ocorreu em 1985, quando os CDs começaram a substituir os vinis. Em 1993, ele gravou o álbum Unplugged, da MTV, em que gravava duetos com artistas jovens, como KD Lang e Elvis Costello, o que lhe rendeu um Grammy, se reconectando com um público mais jovem.

Bennett também ficou conhecido por sua atuação política. Ele participou da marcha pelos direitos civis de Selma a Montgomery, em 1965, por exemplo. Cantou para Nelson Mandela na África do Sul e para presidentes dos Estados Unidos, como John Kennedy e Bill Clinton, além de apresentações no jubileu do 50º aniversário da Rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham.

Ao todo, ele ganhou 20 prêmios Grammy. Os primeiros logo em 1963, por San Francisco, e os últimos com o álbum Love For Sale, com Lady Gaga, em 2022. Ao longo da vida, Bennett vendeu mais de 60 milhões de discos. Na vida privada, apesar de alguns percalços, ele manteve uma história quase sem polêmicas.

