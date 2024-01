Morre Frank Farian, o produtor que arquitetou a maior farsa da música pop

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Idealizador do grupo de disco music Boney M. e da dupla alemã de música pop Milli Vanilli e um dos produtores musicais mais bem sucedidos dos século XX, Frank Farian, morreu nesta terça-feira aos 82 anos, em Miami, nos Estados Unidos, devido a problemas cardíacos. A informação foi divulgada por meio de comunicado oficial.

Nascido em 1941, na Alemanha, Farian começou a carreira nos anos 1970 trabalhando com artistas como Meat Loaf e Stevie Wonder. Em 1976 ele idealizou o grupo de disco music alemã, Boney M. O grupo fez imenso sucesso com hits como Daddy Cool, Rasputin e Ma Baker.

O que parecia ser, no entanto, sua maior descoberta, a dupla Milli Vanilli, se tornou um dos maiores vexames da música pop da história. O grupo, inicialmente formado pelo rapper Charles Shaw, os cantores John Davis e Brad Howe, além das cantoras americanas, as gêmeas Jodie e Linda Rocco, era talentoso, porém não vendia nada. Atraído pelo carisma de dois dançarinos e aspirantes a modelo, Fabrice Morvan e Rob Pilatus, Farian levou adiante o grupo, porém com as vozes dos dois sendo dubladas 100% do tempo nos shows.

A canção Girl You Know It’s True se tornou um sucesso mundial e rendeu para dupla o Grammy de melhor artista estreante em 1990. Porém, meses depois, em uma apresentação ao vivo, diante de 80.000 pessoas, a fita cassete que fazia o playback travou bem no refrão da música, e os dois artistas ficaram sem saber o que fazer no palco. O vexame despertou a revolta entre os músicos e o prêmio Grammy foi retirado da dupla.

Antes do vexame, a fama já havia subido à cabeça dos dois artistas, que passaram a dar entrevistas polêmicas se dizendo mais talentosos que Bob Dylan, Elvis Presley, Paul McCartney e Mick Jagger. Depois da farsa, Pilatus foi preso por assalto e vandalismo em 1996 e passou seis meses numa clínica de reabilitação. Ele morreu aos 33 anos, em 1998, devido a uma overdose de remédios e álcool, em Frankfurt. A história da dupla, aliás, foi contada em uma série documental, que estreou em outubro de 2023, no canal de streaming Paramount+.

