Morre aos 65 anos o inspirador do hit ‘Acorda, Pedrinho’

Pedro Domingos do Prado, o Pedrinho que inspirou o hit Acorda Pedrinho, da banda Jovem Dionísio, morreu nesta segunda-feira, 25, aos 65 anos. A informação foi confirmada pela banda nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada. “Hoje, o bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho, cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu”, diz um trecho da publicação.

Dono do bar que a banda frequentava em Curitiba, Pedrinho inspirou o hit ao se dar bem em um campeonato de sinuca mesmo dormindo entre uma partida e outra. Daí surgiu o “A-cor-da, Pedrinho”, que viralizou em 2022 e alçou a banda até então relativamente desconhecida ao topo das paradas. “Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. as diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós”, diz outro trecho da despedida.

Formada pouco antes do início da pandemia pelos amigos Bernardo Pasquali, Gustavo Karam, Bernardo Hey e pelos irmãos Rafael e Gabriel Mendes, a Jovem Dionisio lançou o primeiro álbum no início de 2022, mas já havia tido certa projeção com a música Pontos de Exclamação, lançado dois anos antes. Foi a música inspirada em Pedrinho, no entanto, que alçou a banda para um público mais amplo.

