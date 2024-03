Maria Bethânia encerra turnê em São Paulo com homenagem a Rita Lee

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Maria Bethânia, de 77 anos, encerrou sua turnê Fevereiros, neste sábado, 9, no Espaço Unimed, em São Paulo, com homenagens à Rita Lee, Gal Costa e Erasmo Carlos, que morreram recentemente. A turnê celebra o documentário de mesmo nome, que acompanha a artista nas festas religiosas de Santo Amaro da Purificação, e também o desfile da Mangueira no Carnaval de 2016, quando a cantora foi homenageada e a escola ganhou o campeonato. Ela fará uma nova apresentação neste domingo, com ingressos esgotados.

Na turnê, que começou em abril de 2022, Bethânia exibia no telão cenas do documentário e também do desfile da escola. Mas foram as homenagens aos amigos que partiram que emocionaram o público. Para Gal, ela cantou Um Índio. Já para Erasmo, a homenagem foi com Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo. De Rita Lee, ela cantou Baila Comigo, com fotos dos três no telão.

O repertório, de cerca de 1h30 de duração, contou ainda com canções que foram imortalizadas em sua voz, como Fera Ferida, Abelha Rainha, Negue e Explode Coração. A artista foi acompanhada pela banda formada pelo violonista João Camarero, o baixista Jorge Helder, o violeiro Paulo Dáfilin e o pianista Marcelo Caldi. Além da participação da percussionista Lan Lanh.

A apresentação contou com uma interpretação luxuosa do samba Tá Escrito, do grupo Revelação, cujos versos “Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé / Manda essa tristeza embora / Basta acreditar que um novo dia vai raiar / Sua hora vai chegar” , fizeram o público a cantar a pleno pulmões. O show foi encerrado com um medley carnavalesco com as músicas Ala-la-ô e A Água Lava Tudo, A Filha de Chiquita Bacana e Chuva, Suor e Cerveja, além do samba de Gonzaguinha, O Que É o Que É.

A próxima turnê de Bethânia já tem data marcada e será com o irmão Caetano Veloso. Os dois se apresentarão por sete capitais brasileiras. O primeiro será no Rio de Janeiro, em 3 e 4 de agosto, na RioArena. Depois eles passarão por Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo. A pré-venda de ingressos começarão a ser vendidos em 17 de março para clientes do Banco do Brasil. Os ingressos para o público em geral começa no dia 20 de março, pela Ticketmaster. Os irmãos gravaram uma canção especial para o Fantástico, Globo, que será exibido neste domingo, 10.