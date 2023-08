Madonna anuncia novas datas após adiar shows da ‘The Celebration Tour’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Madonna, que ficou internada na UTI para tratar de uma infecção bacteriana entre 24 de junho e 10 julho e adiou o início de sua nova turnê, revelou nesta terça-feira, 15, as novas datas dos shows. As datas nos Estados Unidos serão remarcadas a partir de 13 de dezembro, logo após as datas originalmente anunciadas na Europa. A turnê estava prevista para começar em 15 de julho, em Vancouver, no Canadá.

Os shows de 27 de julho em Tulsa, 22 de dezembro em Nashville, 15 de janeiro em San Francisco, 18 de janeiro em Las Vegas e 20 de janeiro em Phoenix também precisaram ser cancelados devido a conflitos de agenda. As datas europeias previamente marcadas continuam agendadas e estão previstas para começar em 14 de outubro, em Londres. A agenda completa de shows pode ser conferida no site oficial da artista.

Após sair do hospital, a cantora postou nas redes sociais mensagens falando da importância da família e dos filhos. “Como mãe, você se envolve nas necessidades de seus filhos e nas doações intermináveis. Mas, quando as coisas se inverteram, meus filhos estavam lá por mim. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes e isso fez toda a diferença”, escreveu a cantora após atestar que o amor da família e dos amigos é o melhor remédio.

