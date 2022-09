Lula ou Bolsonaro? As celebridades da música que revelaram o voto

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O voto é secreto. Mas para muitas celebridades, não mais. Os palcos do Rock in Rio mostraram isso. Mesmo instruídos a não falar de política nos shows, diversos artistas se manifestaram de alguma forma. Nas redes sociais ou em entrevistas, muitos já cravaram seu posicionamento para as próximas eleições, divididos especialmente entre os dois candidatos que lideram as pesquisas, o ex-presidente Lula e o atual Jair Bolsonaro. Confira a seguir os principais nomes do mundo da música que já cravaram sua escolha para as urnas:

Votam em Lula

O candidato do PT é o que mais atrai celebridades, especialmente entre os nomes da MPB e do pop. Entre eles estão:

Caetano Veloso

Chico Buarque

Anitta

Gilberto Gil

Emicida

Maria Bethânia

Chico César

Nando Reis

Luísa Sonza

Gloria Groove

Pabllo Vittar

Djonga

Daniella Mercury

Xamã

Carlinhos Brown

Ludmilla

Arnaldo Antunes

Mano Brown

Marina Sena

Fafá Belém

Votam em Bolsonaro

O candidato à reeleição faz sucesso especialmente entre os sertanejos. Alguns dos artistas da música que vão votar no atual presidente são:

Sérgio Reis

Amado Batista

Gusttavo Lima

Zé Neto e Cristiano

Bruno e Marrone

Netinho

Roger do Ultraje a Rigor

Latino

Henrique e Juliano

George Henrique e Rodrigo