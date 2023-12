Lula nomeia esposa de Chico Buarque para Comissão de Ética

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A advogada Caroline Proner, de 49 anos, esposa do cantor e compositor Chico Buarque, foi nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado, 23, integrante da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Carolina é doutora em direito, com especializações em direito internacional, direitos fundamentais e direitos humanos.

“Recebi, com muita alegria e honra, o convite do Presidente Lula para integrar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República⁩. Esta é a foto da assinatura do ato de nomeação, registrada pelo querido Ricardo Stuckert”, celebrou a advogada em suas redes sociais.

A comissão tem como missão analisar denúncias contra servidores do governo em casos de conflito de interesses. Além de Caroline, a comissão conta ainda com outros sete membros designados pelo presidente. Os mandatos são de três anos, podendo ser renovados uma vez. Vale lembrar que o trabalho não é remunerado.

Caroline e Chico Buarque estão casados desde 2021. Eles começaram a namorar em 2017.

