Luísa Sonza explica motivo de não subir ao palco para receber prêmio

Na noite dessa quinta-feira, 14, Luísa Sonza criou um climão no WME Awards ao ganhar o prêmio de música mainstream pelo hit Chico, dedicado ao ex-namorado, o influenciador Chico Moedas. A cantora, que se apresentou no evento, não subiu ao palco para receber a estatueta, deixando as apresentadoras Titi Müller e MariMoon em uma saia justa. “Eu estava no camarim na hora, não escutei. Corri pra receber, mas não deu tempo. Foi só isso”, justificou ela nos comentários de uma publicação no Instagram.

A explicação parece uma desculpa. Luísa anunciou o fim do relacionamento ao vivo no programa Mais Você, lendo uma carta a Ana Maria Braga em que revelou ter sido traída por Chico. Apesar disso, ela disse não ter nada contra a canção viral, que é parte do álbum Escândalo Íntimo. “Eu amo essa música. Pra mim, é uma das melhores que eu já fiz. Ela é meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio”, escreveu sobre a premiação. Veja o momento em que Luísa deixa de subir ao palco para receber o troféu:

Luísa Sonza venceu a categoria "música mainstream" com "Chico", no WME Awards. Luísa está presente na premiação e preferiu não subir no palco para receber o prêmio. pic.twitter.com/S3Zqb2BeK2 — PAN (@forumpandlr) December 15, 2023

Mesmo assim, depois do término conturbado, a cantora brincou dizendo que a música passaria a ser dedicada a outro Chico, o Buarque, e passou a cantar uma nova versão da letra. Durante um show no fim de setembro, em vez de entoar a original “Chico, se tu me quiseres”, ela cantou “Se acaso me quiseres”, mesma frase de Folhetim, clássico de Chico Buarque. “Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar… essa música é para o Chico Buarque”, disse Sonza durante a apresentação.

