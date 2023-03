Lollapalooza distribuirá 18.000 copos de cerveja grátis – mas sem álcool

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cervejaria patrocinadora do Lollapalooza vai distribuir 6.000 copos de cerveja grátis por dia para o público. Ou seja, 18.000 copos durante todo o festival. Antes que façam fila em frente ao estande da marca, vale o lembrete: é sem álcool.

A ação faz parte da estratégia de marketing da empresa para divulgar a nova cerveja e concorrer em um mercado em franca expansão no Brasil. Segundo pesquisas recentes, o Brasil é um dos países que mais consomem cerveja sem álcool no mundo.

As bebidas serão distribuídas no final do evento, disponibilizadas em imensos contêiner instalados nos portões de saída. Além disso, elas também serão distribuídos outros seis pontos do festival. O preço da bebida sem álcool também será mais barato, vendido a 8 reais. A latinha da mesma cerveja – só que com álcool – custa 15 reais no Lollapalooza. Aparentemente, ninguém vai conseguir ficar bêbado no festival.